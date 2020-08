أخبار ليبيا24 أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم أمس الثلاثاء تسجيل عدد (553) عينة موجبة مصابة بفيروس كورونا بينها عدد (367) حالات جديدة، وعدد (186) حالات مخالطين. وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له نشر اليوم الأربعاء أنه استلم عدد (2647) عينة بينها عدد (2094) عينة سالبة موزعة علي النحو التالي: المختبر المرجعي […]

