تجمع حكماء «الغربية» و«الوسطى» وطرابلس الكبرى يطالب «الرئاسي» بتوفير احتياجات المواطنين

طالب تجمع حكماء وأعيان المنطقة الغربية «الساحل والجنوب»، والمنطقة الوسطى، وطرابلس الكبرى المجلس الرئاسي برفع المعاناة عن المواطنين، وتوفير متطلبات الحياة اليومية لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع في مدينة الجميل أمس الثلاثاء، تناول التطورات الداخلية، كما أبدى المجتمعون تفاؤلهم ببوادر انفراج الأزمة إثر إعلان وقف إطلاق النار، حسب بيان نشره مركز زوارة الإعلامي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ودعا المجتمعون وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق إلى اعتماد محاضر التسليم والاستلام لبلديتي الجميل والمنشية، مؤكدين سيادة الدولة على جميع المنافذ والمؤسسات والمصافي والموانئ النفطية ومصادر المياه، وأنه ليس لأي جهة حق الوصاية عليها، كما شددوا على ضرورة احترام استقلالية البلديات وحدودها الإدارية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

يذكر أن طرابلس شهدت تظاهرات خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث طالب المشاركون في الاحتجاجات بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه، وقد توجهوا أمس من ميدان الشهداء إلى مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة.

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