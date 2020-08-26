الأرصاد: اعتدال الطقس اليوم وغدا على أغلب مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته، اليوم الأربعاء، اعتدال الطقس اليوم وغدا على أغلب مناطق الشمال مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ورطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية وتكون الحرارة مرتفعة نسبيا على مناطق الجنوب.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء

قليلة السحب تتكاثر احيانا مع سقوط أمطار خفيفة ورطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية

والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح ما بين (28 -34) مْ ، وتصل على أبونجيم إلى (36) مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي

بدايةً من يوم الجمعة على أغلب المناطق.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر

احيانا مع فرصة سقوط أمطار خفيفة هذا اليوم علي الخليج ويوم الغد علي الساحل

الشرقي والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين

(30 – 34) مْ وتصل على جالو والجغبوب إلى (37) مْ.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية والرياح

شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35 -40 ) مْ ولا تتجاوز (33)م على

الحمادة.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية والرياح شمالية

شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما

بين (37- 40) مْ.

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