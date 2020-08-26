«مكافحة الأمراض»: تسجيل 553 إصابة جديدة بـ«كورونا» يرفع إجمالي الحالات لـ11834

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بيانه رقم 171، مؤكدا أنه استلم أمس الثلاثاء 25 أغسطس 2020 عدد (2647) عينة لفيروس كورونا.

ووزعت العينات على النحو التالي: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1225) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (153) عينة، مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد عدد (12) عينة، مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية عدد (311) عينة، مختبر فرع المركز سبها عدد (136) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (254) عينة”.

كما استلم المركز، من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (80) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (23) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (53) عينة.

وجاءت النتائج كالتالي: “عدد (2094) عينة سالبة”، إضافة إلى عدد (553) عينة موجبة مفصلة كالتالي: “عدد (367) حالات جديدة، عدد (186) حالات مخالطين”.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد 40 حالة شفاء وعدد 7 حالات وفاة.

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس :-

– عدد 242 حالة جديدة.

– عدد 59 حالة مخالطة

غريان :-

– عدد 3 جديدة

بني وليد :-

– عدد 1 جديدة.

الخمس :-

– عدد 14 جديدة

– عدد 7 مخالطة

الزاوية المركز :-

– عدد 4 حالة جديدة

عدد 3 مخالطة

الرياينة :-

– عدد 2 جديدة

يفرن :-

– عدد 5 مخالطة

ترهونة :-

عدد 1 جديدة

رقدالين :-

– عدد 4 مخالطة

الجفارة :-

عدد 5 جديدة

عدد 3 مخالطة

الرجبان :-

عدد 7 جديدة

عدد 8 مخالطة

الرحيبات :-

– عدد 1 جديدة

سواني بني آدم :-

– عدد 1 جديدة

قصر الأخيار :

عدد 1 جديدة

صبراتة :-

– عدد 2 جديدة

صرمان

عدد 3 جديدة

الزنتان :-

عدد 4 جديدة

جادو

عدد 1 جديدة

الجفرة

عدد 1 جديدة

الزاوية الغرب

عدد 1 جديدة

عدد 1 مخالطة

ظاهر الجبل

عدد 1 مخالطة

عدد 4 جديدة

زوارة

عدد 1 جديدة

جنزور

عدد 1 مخالطة

عدد 19 جديدة

النواحي الأربع

عدد 19 مخالطة

عدد 10 جديدة

زليتن

عدد 21 مخالطة

عدد 20 جديدة

سبها

عدد 4 مخالطة

عدد 7 جديدة

الشاطئ

عدد 6 مخالطة

عدد 3 جديدة

بنت بية

عدد 3 مخالطة

غات

عدد 3 مخالطة

أوباري

عدد 1 مخالطة

عدد 4 جديدة

تراغن

عدد 2 جديدة

وادي عتبة

عدد 1 جديدة

أم الأرانب

عدد 1 جديدة

طبرق

عدد 2 جديدة

مصراتة

عدد 34 مخالطة

عدد 2 جديدة

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل ( 40 ) حالة شفاء:

عدد 1 في طبرق

عدد 1 في زليتن

عدد 20 في سبها

عدد 7 في الزاوية المركز

عدد 5 في قصر الأخيار

عدد 6 في الخمس

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد ( 7 ) حالات وفاة:

عدد 1 حالة في باطن الجبل

عدد 2 حالة في ظاهر الجبل

عدد 1 حالة في الزاوية المركز

عدد 1 في مصراتة

عدد 1 في يفرن

عدد 1 في الشاطئ

أرقام:

إجمالي الإصابات: 11,834

الحالات النشطة: 10,472

المتعافين: 1,152

الوفيات: 210