نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الأربعاء

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء:-

تحذير: لا يوجد

منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستكون السماء قليلة السحب والريح شرش إلى براني سرعته ما بيــن (05 –15) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين ) 0.50-1.00) متر .

البحر خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر (28) مْ والرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت لاحتمالية ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر.

اما على منطقة الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والريـح بحري على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، ويكون شرش على باقي الساحل سرعته ما بــين (05- 10) عقدة، تصل إلى (15) عقدة على أقصى الساحل الشرقي وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.50) متر .

البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل طبرق ودرجة حرارة سطح البحر (28) مْ الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على ساحل الخليج و ساحل شحات لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.