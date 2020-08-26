للمرة التاسعة..سرقة أسلاك كهرباء خط أبوظهير الباعيش

أخبار ليبيا24

كشفت الشركة العامة للكهرباء أن الخارجين عن القانون قاموا بسرقة خط أبوظهير الباعيش للمرة التاسعة على التوالي بعد الانتهاء من صيانته وإعادة تشغيله من جديد.

وأوضحت الشركة أنه تمت سرقة الخط من جديد ليلة الثلاثاء بعد صيانته من قبل فنيي ومهندسي دائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد بعين زارة التابعة لإدارة توزيع طرابلس.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء أن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء المتكررة التي يمتهنها الخارجون عن القانون على مكونات الشبكة الكهربائية تشكل عائقا كبيرا أمام الشركة العامة للكهرباء في الحفاظ على استقرار الشبكة العامة وتوزيع القدرة بشكل منظم.

وناشدت الشركة الجهات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام التي تسببت في قطع الكهرباء على الأحياء السكنية بالمنطقة لعدة أيام.

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