مباحثات مصرية أردنية عراقية لتسوية سياسية في ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني،

ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، خلال القمة الثلاثية التي جمعتهم في العاصمة

الأردنية عمان أمس الثلاثاء، ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل التوصل لتسوية

سياسية شاملة للوضع في ليبيا.

وأوضحت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان أن قادة الدول الثلاث تناولوا سبل

تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي

والبنية الأساسية والغذاء، فضلا عن التطورات الإقليمية في سوريا واليمن.

