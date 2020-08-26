غلق مكاتب «سرت للنفط» 10 أيام احترازيا لمواجهة «كورونا»

قررت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز غلق جميع مكاتبها الإدارية والخدمية لمدة عشرة أيام، اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأوضحت أن الأمر يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد بكافة مواقع الشركة، ونظرا لتزايد انتشار الوباء بشكل واسع، وللمحافظة على صحة العاملين وسلامتهم، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ودعا البيان الإدارات التي لديها أعمال مستعجلة، لا تتحمل التأخير، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار أعمالها بالحد الأدنى من العاملين، مع مراعاة أقصى درجات الحذر اللازمة.

يذكر أن الشركة سبق أن أغلقت جميع مواقع عمليات الشركة، ومنها المكاتب الإدارية والخدمية لمدة أسبوع اعتبارا من الأحد 28 يونيو الماضي.

ودعت إدارة الصحة المهنية إلى توفير أدوات الوقاية والتعقيم «مطهرات كمامات – قفازات» لجميع الذين تتطلب الضرورة وجودهم بأعمالهم، ومنع الزيارات العائلية وكذلك دخول غير المستخدمين من جميع بوابات الشركة مهما كانت المبررات، مع ضرورة التأكد من هوية القادمين والمناطق القادمين منها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا