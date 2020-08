أوزير: أنقرة عازمة على نشر منظومة إس 400 في ليبيا وربما لاحقا في قبرص

قال الخبير السياسي التركي إنجين أوزير، إن أنقرة تطلع لاستخدام أنظمة الدفاع الجوي الروسية الـ “إس-400” في صراعاتها، مشيرا إلى أن عقد توريد الدفعة الثانية من هذه الطائرات قد اكتمل والطرفان الروسي والتركي يتفقان على التفاصيل الأخيرة.

وأوضح أوزير في تصريحات صحفية، أن أنقرة تقوم بتقويم أفق استخدامها للـ “إس-400” الجديدة، وتنتطر رد الولايات المتحدة على اقتنائها، مرجحا أن أنقرة ربما ستقوم بنشر هذه المنظومة في ليبيا و ربما لاحقا في قبرص.

وأشار أوزير إلى أنه إذا تم استخدام هذه المنظومة في ليبيا فستضمن تركيا التفوق الجوي، و المفاوضات مع “حفتر “، مؤكدا أن الولايات المتحدة يتواصل تنفيذ العقوبات لإضعاف الاقتصاد التركي بسبب تعاقدها على دفعة ثانية من هذه المقاتلات.

ولفت إلى أن هناك حديث عن الولايات المتحدة تريد بيع المقاتلات الـ ” f-35″ إلى اليونان، موضحا أن هذه الطائرات قادرة على تجاوز الرادارات، وإذا امتلاكها اليونان ستسبب قلقا بأنقرة، مشددا على أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتيقن من أن تركيا لن تستخدم الـ “إس-400” ضد أسلحة الناتو.

