قرين صالح: لا تسمحوا لأي جهة بخلق الفتن في سرت

قال السفير الليبي السابق قرين صالح، أن ليبيا تعيش في زمن الخيانة والعمالة والغدر منذ عام 2011 م.

وقال صالح، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”سرت الرباط الأمامي تواجه في هجوم من الشرق والغرب نتيجة تصرفات غير مسؤولة وصلت إلى دهس أبنائها بالآليات المصفحة والخطف والسجن بلا مبرر ونحن نواجه في العدوان الخارجي والمرتزقة من كل حدب وصوب وندفن في عشرات الشهداء دفاعاً ليبيا وأهلها، فهذه التصرفات الصبيانية لا تهدف إلا لمزيد من التوتر داخل كل المدن”.

وأضاف صالح، :”على كل هذه الأجهزة أن تبتعد عن هذه التصرفات التي لا تؤدي إلا لمزيد من القتل والخطف. فعلى كل قبائل سرت أن تعمل على تهدئة هذه التوترات مهما وقع فيها من تضحيات ولا تسمحوا إلى أي جهة كانت بخلق الفتن في مدينة سرت القبيلة الواحدة وتجنيب المنطقة مزيد من القتل والدمار والخراب”.

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