هددت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأربعاء، في بيان المتظاهرين في طرابلس باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاههم

