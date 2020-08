شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط تغلق مكاتبها 10 أيام بدءا من اليوم تخوفا من كورونا

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، أنها قررت غلق جميع مكاتبها الإدارية والخدمية لمدة عشرة أيام، اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وأوضحت الشركة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بكافة مواقع الشركة، نظرا لتزايد انتشار الوباء بشكل واسع، وللمحافظة على صحة العاملين وسلامتهم.

ودعت الشركة الإدارات التي لديها أعمال عاجلة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار أعمالها بالحد الأدنى من العاملين، مع مراعاة أقصى درجات الحذر اللازمة.

