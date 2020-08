أبو دوح: انتهاكات مليشيات طرابلس ضد المتظاهرين تهدد حل الأزمة الليبية

حذر الكاتب البريطاني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط أحمد أبو دوح من أن انتهاكات مليشيات طرابلس، واستخدام عناصرها الرصاص لمواجهة المتظاهرين المطالبين بظروف معيشية أفضل في ليبيا، موضحا أن هذه الانتهاكات من بين عدة أسباب تهدد وقف إطلاق النار وحل الأزمة الليبية.

وقال أبو دوح ، إن أي قرار لوقف إطلاق النار يتجاهل نفوذ هذه الأطراف المؤثرة على الأرض يمكن فقد جدواه بسرعة، مشيرا إلى أنه حكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراج تحظى بحماية المليشيات المسلحة لأنها تقوم بصرف رواتبهم.

وأوضح أبو دوح أنه إذا تم نجاح قرار وقف إطلاق النار سيحدث تغيير جذري ومفاجئ لقادة هذه المليشيات التى تقاتل ضد “حفتر”، مرجحا أن أي توقف مؤقت في القتال الآن ربما يحسم مصير المستقبل السياسي في ليبيا .

