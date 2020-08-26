ضبط تشكيل مسلح سرق سيارة لمكتب النائب العام

ضبط أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي في مديرية أمن طرابلس تشكيلا مسلحا تورط في جرائم سطو بالإكراه، منها سرقة سيارة تابعة لمكتب النائب العام.

ونهب التشكيل ألفي دينار أيضا داخل السيارة، وثلاثة أجهزة هواتف نقالة، كما باع السيارة لمتهم آخر مقابل ثمانية آلاف دينار، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وتمكن فريق التحري من التعرف على الجناة، و نصب كمين لهم، حيث قبض عليهم و استرجعت أجهزة الهاتف النقال، ولا زال البحث جاري عن مشتري السيارة، الذي اتضح وجوده خارج البلاد.

واعترف الجناة بعدد من الجرائم، منها سرقة مبلغ مالي يقدر بـ 20 ألف دينار من محل صرافة في شهر مارس الماضي، وسرقة سيارة في منطقة غوط الشعال أيضا في الشهر نفسه، و السطو على أخرى تابعة لشركة تنمية و تطوير المراكز الإدارية بمنطقة الفرناج، وسرقة مبلغ مالي قيمته 113 ألف دينار من أحد المواطنين في ديسمبر العام 2017.

كما أفادوا باعتدائهم على أحد المواطنين في غوط الشعال، ما تسبب في تعرضه لجروح جسيمة، وقد اتخذت بشأنهم جميعا الإجراءات القانونية.

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