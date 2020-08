بعد إطلاق النار على المتظاهرين..داخلية الوفاق: سنتخذ الإجراءات القانونية بشأن أي تجمعات

هددت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأربعاء، المتظاهرين

في طرابلس باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاههم، قائلة “سنتخذ الإجراءات

القانونية بشأن أي تجمعات لا تلتزم بشروط التظاهر”

وأهابت الوزارة- في بيان لها بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي- اللجان

المسؤولة ضرورة التوجه لمديريات الأمن المختصة مكانيا للحصول على الأذونات اللازمة

للتظاهر السلمي وفق القانون حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المتظاهرين وضمان

سلامتهم وممارسة حقوقهم الدستورية بمظهر حضاري وديمقراطي، بحسب نص البيان

