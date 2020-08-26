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بعد إطلاق النار على المتظاهرين..داخلية الوفاق: سنتخذ الإجراءات القانونية بشأن أي تجمعات

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

هددت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأربعاء، المتظاهرين
في طرابلس باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاههم، قائلة “سنتخذ الإجراءات
القانونية بشأن أي تجمعات لا تلتزم بشروط التظاهر”

وأهابت الوزارة- في بيان لها بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي- اللجان
المسؤولة ضرورة التوجه لمديريات الأمن المختصة مكانيا للحصول على الأذونات اللازمة
للتظاهر السلمي وفق القانون حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المتظاهرين وضمان
سلامتهم وممارسة حقوقهم الدستورية بمظهر حضاري وديمقراطي، بحسب نص البيان

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تعليق

  • وهل حصل خوان فيراير على تصريح قانونى بالتظاهر فى 17 فبراير !!!
    انتم مجرمون خارجون على القانون يامجنون فنواب الشعب رفضوا منحكم الثقة مرتين وانتم مغتصبون للسلطة وخونة للوطن جلبتم الاحتلال واحفاد عمر المختار لا يخشون كلاب النار ومستمرون فى الثورة حتى نرى رؤوسكم على المشانق ياخوان فارادة الشعب اقوى منكم

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