محاولة أوروبية لإقناع “ناتو” بالمشاركة مع إيريني

تشهد العاصمة الألمانية اليوم الأربعاء اجتماعات مكثفة بمشاركة الأمين العام لحلف النيتو، الذي يصل اليوم إلى برلين، في مهمة أمنية مشتركة لأعضاء الحلف، ومن المتوقع أن يكون الملف الليبي على طاولة الاجتماعات.

أعرب مصدر أوروبي مطلع بالتزامن مع اجتماعات أعضاء حلف ناتو اليوم في برلين، ووصول الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، للعاصمة الألمانية عن أمله في إقناع حلف شمال الأطلسي بالتعاون مع الأوروبيين لدعم لمهمة ايريني في البحر الأبيض المتوسط، لمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا.

وأقرّ المصدر المطلع، في تصريحه أن تركيا تقف عائقاً أمام هذا التعاون، وأن وزراء دفاع الدول الأعضاء، سيُجددون إقناع النيتو بإقرار التعاون بين عملية سي غارديان التي أطلقت في العام 2016 للأمن البحري في المتوسط ، وإيريني، خاصة في مجال تبادل المعلومات.

وبحسب المصدر المطلع، فإن محاولة إقناع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، غير مضمونة النتائج الإيجابية من حيث الموافقة والقبول، مستدركا أن المحاولة ستستمر للتأكيد للحلف الدولي أن إيريني هي جزءا من العمل الإقليمي لحل النزاع في ليبيا.

ومن المتوقع أن يعقد ستولتنبرغ اليوم اجتماعات ومؤتمرا صحفيا، مع المستشارة أنجيلا ميركل ، والممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إضافة إلى كبار المسؤولين الألمان ويليه اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، في العاصمة الألمانية.

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