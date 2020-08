أخبار ليبيا24 أعربت منظمة الصحة العالمية في ليبيا اليوم الأربعاء عن قلقها من تزايد عدد الحالات المثبتة بمرض كوفيد -19 خلال الأسبوعيين الماضين في ليبيا بشكل كبير. وأضافت المنظمة في بيان لها أنه بالنظر إلى النقص الحاد في الاختبارات والقدرات المختبرية الخاصة بالكشف عن المرض، فمن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أكثر من ذلك […]

The post منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء التصاعد السريع لمعدلات الإصابة بكورونا في ليبيا appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24