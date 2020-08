المحامون والصحفيون ينظمون وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم ضد الاعتقالات والانتهاكات بحق المتظاهرين

نظم عدد من المحامين والصحفيين، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم في طرابلس، ضد الاعتقالات والفساد، مطالبين بحرية الرأي والتعبير، ومحاسبة المعتدين على المتظاهرين، وإطلاق جميع الموقوفين، والإسراع في محاسبة الفاسدين.

وهتف المتظاهرون خلال وقفتهم الإحتجاجية عدة هتافات منها “لا شرقية ولا غربية ليبيا وحدة وطنية” و “لا لا للفساد” ” ولا لتمكين الأفواه” ورفعوا لفتات كتب عليها “من حقي التظاهر ومن واجبك حمايتي”.

وكانت نقابة المحامين قد أصدرت بيانا تدين فيه الاعتداء على حق التظاهر السلمي والحرية والتعبير المكفول قانونا، وتحتج على أي انتهاكات، مطالبة بوقف الاعتداء على المتظاهرين

وتشهد طرابلس احتجاجات وتظاهرات كبيرة على تردي الخدمات وتفشي الفساد منذ الأحد الماضي، فيما يطالب المتظاهرون بإبعاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج عن السلطة.

