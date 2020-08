شركة الكهرباء: سرقة 1900 متر سلك من خط أبو رحمة بقصر اخيار

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تعرض خط أبو رحمة بقصر اخيار للاعتداء بسرقة

1900 متر من أسلاك الكهرباء.

وأكدت الشركة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي

” فيسبوك” أن مجموعة من اللصوص

سرقوا أسلاكًا تقدر بمسافة 1500 متر جهد عالي و400 متر ضغط منخفض على الخط الرئيس

أبو رحمة فرعية أبو رحمة تفريعة يوسف

أبوسنينة جهد منخفض على محول بئر البلدية بمنطقة قصر اخيار.

يذكر أن خط كهرباء «أبوظهير – الباعيش» تعرض للسرقة للمرة التاسعة على

التوالي أمس الثلاثاء، بعد الانتهاء من صيانته وإعادة تشغيله عبر فنيي ومهندسي

دائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد بعين زارة، التابعة لإدارة توزيع طرابلس.

وحذرت الشركة من أن «سرقات أسلاك الكهرباء المتكررة، التي يمتهنها خارجون

عن القانون، تمثل عائقا كبيرا أمام الشركة في الحفاظ على استقرار الشبكة العامة

وتوزيع القدرة بشكل منظم».

