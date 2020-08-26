«الكهرباء» تعلن عن سرقة 1900 متر أسلاك نحاسية بـ «قصر أخيار»

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء، عن سرقة 1900 متر من الأسلاك النحاسية في منطقة قصر الأخيار غربي البلاد.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن أشخاصًا مجهولين الهوية قاموا بسرقة الأسلاك تقدر بمسافة 1500 متر جهد عالي و400 متغط منخفض على الخط الرئيس أبو رحمة فرعية أبو رحمة تفريعة يوسف أبوسنينة جهد منخفض على محول بئر البلدية بمنطقة قصر أخيار، مما تسبب في قطع الكهرباء عن المنطقة.

وناشدت الشركة الجهات الأمنية للتدخل ومنع الإعتداءات التي من شأنها أن تؤثر على أداء الشبكة العامة وعملية طرح الأحمال في ظل العجز الحاصل بتوفير الكهرباء للمدن والمناطق.