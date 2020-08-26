المرعاش :السراج مفصول عن الواقع.. وعلى المتظاهرين عدم السماح بتوظيف حراكهم سياسيًا

ليبيا – أثنى المحلل السياسي كامل المرعاش على الشباب الذين تظاهروا في العاصمة طرابلس بسبب سوء الأحوال المعيشية وتردي الخدمات المقدمة من قبل حكومة الوفاق، معتبرًا أنّ حراكهم ينمّ عن وعي كبير وهو خطوة في سبيل تحقيق الأفضل في ليبيا.

المرعاش وفي مداخلة مع برنامج “LIVE” الذي بُثَّ على قناة “NEWS 218″ الثلاثاء، شدّد على ضرورة عدم تسييس الحراك وعدم توظيفه سياسيًا من قبل جميع الأطراف السياسية الموجودة في المشهد.

وانتقد بشدة كلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج التي ألقاها أمس الأول في ثاني أيام الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العاصمة طرابلس، قائلًا: إنّ السراج مفصول عن الواقع وإنّ كلمته حوت كثيرًا من التناقضات وكتبها أشخاص آخرون.

المحلل السياسي طالب جميع المتظاهرين الشباب بعدم السماح لمن يريد توظيف حراكهم سياسيًا وركوب أمواجه ليستفيد منه لصالحه الشخصي، خصوصًا بعد إبداء مجموعة من المنتسبين لـ”عملية بركان الغضب” الخروج لميدان الشهداء ورفع شعارات ضدّ الجيش الوطني والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

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