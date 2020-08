من تنمية وإعمار إلى فوضى ودمار.. أبوكراع يتحدث عن أحد مشاريع الكهرباء في النظام الجماهيري

شتان بين من يكون شغله الشاغل تنمية بلاده وإعمارها

ويسخر نفسه لخدمة وطنه والحفاظ على ثرواته ومقدراته، وبين من يدمر بلاده ويجعلها

مستباحة لكل طامع مستعمر، هكذا كان الحال في ليبيا، التي كانت تعيش أزهى عصورها في

عهد النظام الجماهيري، بينما جاءت 2011 لتكون نقطة تحول لحقبة سوداء ذاق فيها

الليبيون مرارة الفوضى والدمار، بعد أن تولى زمام الأمور في البلاد ثلة من

الفاسدين الفاشلين الذين لا هم لهم سوى السلطة والمنصب.

غاب مشهد التنمية بعد عام 2011 بسبب توقف المشروعات

الكبرى التي شرع فيها النظام الجماهيري، وحل مشهد الأزمات الطاحنة التي فاقمت من

معاناة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد ولعل أبرزها أزمة الكهرباء.

تلك الأزمة التي لم يكن لها وجود في عهد النظام

الجماهيري الذي كان يؤسس لمشاريع كبرى تكفي حاجة البلاد من الكهرباء وتزيد.

ومن ضمن مشروعات النظام الجماهيري كان مركب إنتاج الطاقة

الكهربائية والمياه المحلاة بمدينة الزاوية، الذي كان يتكون من محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية ومحطة لإنتاج المياه المحلاة،

ويقع على شاطئ البحر لمدينة الزاوية بمنطقة الحرشة غرب مدينة طرابلس.

وقال المهندس عمران أبو كراع، في تدوينة له عبر صفحته

على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن محطة إنتاج الكهرباء في الزاوية

نفدت على ثلاث مراحل، المرحلة الأولي خلال الفترة من 1998 – 2000، مشيرا إلى أنها تتكون

من 4 وحدات غازية، طاقة الوحدة الواحدة 165 MW وبطاقة إجمالية ‏660 MW، مبينا أن المرحلة الثانية تتكون من وحدتين غازيتين

بطاقة إجمالية 330 MW،

لافتا إلى أنه تم الدخول بهذه الوحدات على الشبكة العامة للكهرباء سنة 2005.

وأضاف أبو كراع أن المرحلة الثالثة تضمنت تحويل محطة الزاوية

الغازية إلي محطة مزدوجة وذلك بإضافة ثلاث وحدات بخارية ومستلزماتها، طاقة الوحدة الواحدة

150 MW وبطاقة إجمالية 450 MW.

وأشار أبو كراع أنه تم الدخول بهذه الوحدات على الشبكة العامة

للكهرباء سنة 2007، مضيفا أن الطاقة الإجمالية

المركبة لمحطة الزاوية المزدوجة بلغت 1440 MW.

وتابع أبو كراع أن محطة الزاوية المزدوجة تعتبر من أكبر المحطات

في المنطقة الواقعة غرب مدينة طرابلس وقد تم توطينها في أكبر مركز أحمال في المنطقة

الغربية بعد مدينة طرابلس الكبرى.

ولفت أبو كراع إلى أن مشروع محطة الزاوية لإنتاج المياه المحلاة،

يتكون من أربعة وحدات سعة الوحدة الواحدة 20000 متر مكعب يوميا وبسعة إجمالية 80000

متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، موضحا أن تكاليف مشروع المحطة بلغت حوالي 159 مليون

دينار ليبي، وقد دخلت الوحدات الأربعة وأنجزت المحطة وأستكمل المشروع خلال العام

2010.

وبيّن أبو كراع أنه من المشروعات المصاحبة تم التعاقد على

منظومة لنقل المياه من المحطة إلي مناطق الاستهلاك بقيمة إجمالية 100 مليون دينار ليبي،

مشيرا إلى أن هذه المحطة تغذي بالمياه المحلاة مناطق الحرشة والصابرية وأبي عيسي والمطرد

وصرمان ودحمان والعجيلات غربا، والزاوية وجوددائم والماية شرقا، وقرقوزة والزهراء والعزيزية جنوبا.

The post من تنمية وإعمار إلى فوضى ودمار.. أبوكراع يتحدث عن أحد مشاريع الكهرباء في النظام الجماهيري appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24