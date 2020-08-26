لجنة الخارجية النيابية المصرية: أمير قطر هو من صنع أزمة المرتزقة والميليشيات التي تعاني منها ليبيا

ليبيا – قال أمين سرّ لجنة العلاقات الخارجية ف مجلس النواب المصري طارق الخولي إنّ الأمير القطري تميم بن حمد هو من صنع أزمة المرتزقة والميليشيات التي تعاني بسببها ليبيا، داعيا العالم أجمع إلى أن يقف في وجه هؤلاء المرتزقة لأنّهم بمثابة أزمة للبشرية أجمع.

الخولي وفي تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المصريّة أشار إلى أنّ قرار وقف إطلاق النار في ليبيا وخروج القوّات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية يدفع الجميع لطرح تساؤل: ما هو مصير هؤلاء المرتزقة؟، مضيفًا: “هذه المعضلة ستواجهنا لأنها بالفعل أزمة كبرى، وحال عدول قطر عن دعم الإرهاب والتطرّف بتمويل المرتزقة ستنتهي هذه الأزمة”.

وتابع: “أزمة المرتزقة في ليبيا تتطلّب ضرورة أن تتكاتف الدول العربية والعالم لبحث طرق تصفية تلك التنظيمات الإرهابية. وتصفية تلك التنظيمات الإرهابية والمرتزقة ليس سهلا لأنه يحتاج من الوقت سنوات وسنوات”.

الخولي أشار إلى أنّ هناك حوارًا تمّ في أوروبا عن عودة العائدين من داعش وهناك دول رفضت عودتهم تمامًا، وهناك دول اقترحت عودتهم للسجن، مضيفًا: “الاختلاف فى الآراء بين الدول الأوروبية يؤكّد أنّ تصفية التنيظمات الإرهابية أمر غاية في الصعوبة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية