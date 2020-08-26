مسؤول بشركة الكهرباء يلقي باللوم على المواطن بشأن إنقطاع الكهرباء ويتهمه بالمشاركة في صنع الأزمة

ليبيا – ألقى المسؤول بإدارة خدمات المستهلكين في الشركة العامّة للكهرباء صبحي محمود باللوم على المواطن ومشاركته في صنع الأزمة، مشيرًا إلى أنّ مكاتب الجباية لا تتحصّل على رسوم فواتير الكهرباء من المواطنين منذ عام 2013.

محمود وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أمس الأول أوضح أنّ اعتماد الشركة على ميزانيات الدولة فقط جعلها محل اتهام بابتزاز الدولة، معتبرًا أنّ أهمّ موارد الشركة التي يجب أن تعتمد بها على نفسها هي جبايات رسوم استهلاك المواطنين للكهرباء.

واتّهم المسؤول الحكومي المواطنين بالمساهمة في صنع أزمة الكهرباء، مؤكدًا أنّ أغلب محطات التوليد والتزويد والنقل تعاني من أضرار بسبب الحرب التي شهدتها طرابلس ويستلزم إجراء عمليات صيانة واسعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية