خبير: من المرجح استخدام تركيا صواريخ إس-400 في ليبيا

كشف قام الباحث السياسي تركي والخبير البارز في شبكة الخبراء التحليلية “أنقرة- موسكو”، إنجين أوزير، تفاصيل حول آفاق استخدام أنقرة “إس-400” في صراعتها الخارجية.

وقال أوزير، -في تقرير بعنوان “أمريكا ستستمر في فرض العقوبات لإضعاف الاقتصاد التركي”، نشرته “أوراسيا إكسبرت”-، :”لقد اكتمل عقد توريد الفوج الثاني من أنظمة الدفاع الجوي الروسية “إس-400” إلى تركيا. والطرفان، يتفقان، الآن، على التفاصيل النهائية، بتقويم أفق استخدام تركيا لـ “إس-400″ الجديدة، ورد الولايات المتحدة المنتظر على اقتنائها”.

وأضاف أوزير، :”من المرجح أن تنشر المجمعات الجديدة في ليبيا. ربما مؤقتا. ولاحقا، في قبرص، إذا ظهرت صواريخ “إس-400″ في ليبيا، فستضمن تركيا التفوق الجوي”.