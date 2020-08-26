مصلحة المطارات تصدر تعليمات لموظفيها للتصدي لفيروس كورونا

وجه رئيس مصلحة المطارات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل التابعة للحكومة الليبية صالح اشتيوي تعليماته لمديري عموم المطارات ومديري الإدارات والمكاتب، بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد في المطارات.

وتضمنت هذه التعليمات إلزام العاملين في المطارات بارتداء الكمامات والقفازات خلال العمل، واستعمال المطهرات داخل المكاتب والصالات، بالإضافة لتقليل عدد العاملين، ووضع جدول تناوبي للعمل في المطارات، على أن يكون الدوام اليومي من الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا، وتقليل عدد المتناوبين يوميا، بما يضمن الالتزام بإجراءات التباعد والوقاية من الفيروس، والاقتصار على التواصل عبر البريد الإلكتروني، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المحددة للتواصل بين المطارات والمصلحة والجهات ذات العلاقة.

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