ليبيا الان

جماعة الإخوان: عقيلة صالح في نظر كثير من المعنيين بالوصول لتسوية هو الأوفر حظًا بالتواجد في الواجهة السياسية

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المنقطع منذ سنة 2014، سعد الجازوي القياديُّ بجماعة الإخوان المسلمين أنّ نتائج التجارب في مسيرة مبادرات الوفاق وحقن الدماء لأبناء ليبيا، تبرز دائما معرقلين.

الجازوي قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إنّ المجتمع الدولي لم يبدِ حزمًا في التعامل مع أمثال هؤلاء، مما يجعل كل الجهود تذهب هباء.

وأضاف: “عقيلة صالح الآن في نظر كثير من المعنيين بالملف والوصول لتسوية، هو الأوفر حظًا في الوجود في الواجهة السياسية وهو ما يجعل القوى الدولية تكبح جماح من يعرقل دوره المنوط به”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك