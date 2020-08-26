عميد «بلدي نالوت» يطالب بتمكين المواطنين من تسجيل أبنائهم بأسماء أمازيغية

طالب عميد المجلس البلدي نالوت عبدالوهاب الحجام بتمكين المواطنين من تسجيل أبنائهم المواليد بأسماء أمازيغية.

جاء ذلك في كتاب إلى مدير مكتب السجل المدني نالوت، أمس الثلاثاء، حيث دعا إلى التقيد بالقانون رقم 18 للعام 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام بأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية.

كما أشار إلى قرارات المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وقرار المجلس المحلي نالوت رقم 6 للعام 2013 بشأن ترسيم اللغة الأمازيغية.

وطالب «بعدم التقيد بأي كتاب يصدر مما يسمى بمصلحة الأحوال المدنية، بشأن منع تسمية الأسماء الأمازيغية، واعتبار ذلك كأن لم يكن»، قائلا إن الإدارة القانونية بالمصلحة ليس من مهامها صياغة ومراجعة القوانين المتعلقة بالحريات.

ولفت إلى أن للآباء تسمية أبنائهم وفق لغتهم وثقافتهم، دون قيد و شرط، وليس من اختصاص الأحوال المدنية، دون تدخل من مصلحة الأحوال المدنية.

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