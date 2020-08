في ذكرى استشهاده التاسعة.. خميس القذافي يبقى رمز المقاومة والدفاع عن الأرض

تمر اليوم الموافق الـ26 من شهر أغسطس الذكرى التاسعة لاستشهاد

آمر اللواء المعزز (32) الجنرال خميس معمر القذافي، بنيران الغدر في مدينة ترهونة.

وولد خميس القذافي في 27 أبريل عام 1983 ودرس في مدارس ليبيا

والتحق بالكلية العسكرية ليتخرج منها بتفوق منقطع النظير.

وقام خميس القذافي بتأسيس اللواء 32 الذي آلت إليه مهام عسكرية

وأمنية وكان الإتحاد الإفريقي يعتزم ترشيحه لقيادة الجيش الإفريقي، حيث قاوم خميس

القذافي الناتو بكل بسالة حتى أنه أعلن عن مقتله أكثر من 68 مرة آخرها صحيفة الديار

في يناير 2016، وكان المطلوب الأول للناتو كونه من أكثر قادة ليبيا العسكريين هدوءً

وخبرة.

وفي الـ26 من أغسطس من عام 2011 استشهد خميس القذافي في ترهونة

بضربات جوية من حلف الناتو، ليعيد إلى الأذهان قصة كربلاء الليبية.

