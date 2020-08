أعربت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، الأربعاء، عن قلقها إزاء الانتشار السريع لفيروس كورونا في ليبيا، موضحة أنه مع ازدياد حالات الإصابات بكورونا أصبح تتبع المخالطين أمرا صعبا على المسؤولين، كما أن المصابين أصبحوا يحجمون عن طلب الحصول على خدمات الرعاية الصحية نتيجة الشعور بالوصمة وهو ما تسبب في عدم متابعة وضعهم الصحي.

وقالت هوف في بيان للمنظمة إن الأعداد المتزايدة من المرضى المصابين تشكل ضغطا هائلا على النظام الصحي في ليبيا، مؤكدة أن المنظمة تدعم جهود المسؤولين في البلاد لزيادة عدد الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا بإعتبار ذلك أمراً أساسياً في الكشف عن المصابين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وأكدت أن المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا و منظمة اليونيسف يستمران بالعمل عن كثب لإزالة الوصمة فيما يخص فيروس كورونا، لافته إلى أن الفيروس يمكن أن يصيب أي شخص وفي أي مكان، لافته إلى أنه يتم العمل الآن على تطوير رسائل تثقيفية حول تدابير الحماية الشخصية البسيطة والفعالة والتي يمكن للسكان القيام بها لحماية أنفسهم والآخرين من المرض.

وأشارت هوف إلى أن فيروس كورونا من الصعب التحكم فيه و سيتعين على العالم أن يتعلم التعايش معه، مؤكدة أن المنظمة مستمرة في تقديم المشورة التقنية بشكل وثيق للمسؤولين في ليبيا لاجراء الاختبارات للكشف عن الفيروس وتتبع المخالطين وتوفير الرعاية الصحية للمصابين بهذا المرض و وقف انتشاره.

هذا ويذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد طلبت 22.3 مليون دولار أمريكي للاستجابة لفيروس كورونا في ليبيا، وقد تلقت حتى الآن ما يزيد قليلاً عن 2.3 مليون دولار أمريكي من المساهمات الموقعة.

The post الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24