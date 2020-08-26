السراج يناقش أحداث التظاهرات الرافضة للفساد بطرابلس في اجتماع أمني

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، أحداث التظاهرات الرافضة للفساد وتردي الخدمات في طرابلس، وذلك خلال اجتماع أمني مع رئيس جهاز المخابرات العامة ومسؤولين أمنيين.

وقالت حكومة الوفاق في بيان إن الاجتماع تناول «أحداث الشغب التي وقعت في العاصمة طرابلس وضرورة معرفة كافة أبعادها، وتنفيذ إجراءات ضبط الأمن وتأمين سلامة المواطنين».

وتناول المجتمعون الأوضاع الأمنية في كافة المناطق، إضافة إلى «تداعيات انتشار جائحة كورونا والذي انتشر بشكل واسع، والتأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل والصارم لتوصيات اللجان الطبية المتخصصة، والإجراءات التنفيذية العلاجية والوقائية والاحترازية التي أقرت».

حضر الاجتماع ووكيل وزارة الداخلية، ووكيل وزارة الدفاع، وآمري المناطق العسكرية وأمر قوة مكافحة الإرهاب وأمر القوة المشتركة، ونائب رئيس جهاز الامن الداخلي، ورئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وأمر شعبة الأمن في القوة المشتركة، ومدير أمن طرابلس.

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