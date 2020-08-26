ليبيا الان

أبرز النقاط في لقاء السراج مع مسؤولي الأجهزة الأمنية بطرابلس

تم النشر منذُ 8 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع كل من رئيس جهاز المخابرات العامة، ووكيل وزارة الداخلية، ووكيل وزارة الدفاع، وآمري المناطق العسكرية وأمر قوة مكافحة الإرهاب، وأمر القوة المشتركة، ونائب رئيس جهاز الامن الداخلي، ورئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وأمر شعبة الأمن في القوة المشتركة، ومدير أمن طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في كافة المناطق، وبحث ما وصفها المجلس بـ “أحداث الشغب” التي وقعت في العاصمة طرابلس ومعرفة كافة أبعادها، وتنفيذ إجراءات ضبط الأمن وتأمين سلامة المواطنين، إضافة إلى بحث تداعيات انتشار جائحة كورونا، والتأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل والصارم لتوصيات اللجان الطبية المتخصصة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الشعب هو مصدر السلطات واذا خرج باعداد كبيرة فى ثورة 23 اغسطس فان كل الاجسام السياسية الساقطة اصلا عليها ان تتنحى ولا يوجد فى ليبيا سوى مؤسسى الجيش الوطنى والسلطة القضائية اما انتم فعبيد اردوغان جلبتم نفايات ارهابية لحمايتكم من الاعصار الشعبى الغاضب ولان المجتمع الدولى الفاسد يطمع كباره فى ثروة الشعب فهم يريدون فوضى وحرب اهلية حتى ينقضوا على النفط ولكن من سوء حظهم ان النفط مؤمن باسود قوية بعيدة عن شنب اردوخان

    رد