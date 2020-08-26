أبرز النقاط في لقاء السراج مع مسؤولي الأجهزة الأمنية بطرابلس

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع كل من رئيس جهاز المخابرات العامة، ووكيل وزارة الداخلية، ووكيل وزارة الدفاع، وآمري المناطق العسكرية وأمر قوة مكافحة الإرهاب، وأمر القوة المشتركة، ونائب رئيس جهاز الامن الداخلي، ورئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وأمر شعبة الأمن في القوة المشتركة، ومدير أمن طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في كافة المناطق، وبحث ما وصفها المجلس بـ “أحداث الشغب” التي وقعت في العاصمة طرابلس ومعرفة كافة أبعادها، وتنفيذ إجراءات ضبط الأمن وتأمين سلامة المواطنين، إضافة إلى بحث تداعيات انتشار جائحة كورونا، والتأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل والصارم لتوصيات اللجان الطبية المتخصصة.