تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية اجدابيا تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة، من أصل 115 عينة تم فحصها في المختبر المرجعي، فيما جاءت نتائج 80 مسحة أنفية سالبة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في اجدابيا حتى آخر إحصائية 192 مصابا.

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