تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا و7 وفيات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس عن تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا أكثر من نصفها في طرابلس، فيما سجلت 40 حالة شفاء، و7 حالات وفاة، ليقترب بذلك إجمالي الإصابات في البلاد من حاجز الـ12 ألفا.

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