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تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا و7 وفيات

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس عن تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا أكثر من نصفها في طرابلس، فيما سجلت 40 حالة شفاء، و7 حالات وفاة، ليقترب بذلك إجمالي الإصابات في البلاد من حاجز الـ12 ألفا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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