«نقابة محاميي طرابلس»: 3 أيام مُهلة لـ«الحكومة» لتقديم الفاسدين للعدالة فوراً

أصدرت نقابة محامي طرابلس بياناً أعلنت فيها تأييدهاا للحراك السلمي في “طرابلس” ضد فساد «حكومة الوفاق»، قالت فيها: “إن مجلس نقابة محاميي طرابلس يتابعون التظاهرات السلمية للمطالبة بحقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، في ظل انعدام الخدمات الأساسية كالكهرباء وغيرها”.

أضاف البيان: “نطالب بمحاسبة كل المسئولين وإصلاح الأوضاع الحالية، وندعم أي حراك سلمي للمطالبة بالحقوق، وندين أي قمع أو استخدام للعنف ضد المتظاهرين، بغية مصادرة حقهم في التعبير المكفول وفق الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية”.

وتابع مجلس “النقابة”: “نطالب بمحاسبة كل من تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وتقديمهم للعدالة فوراً، ومتضامنون مع كافة النقابات في مطالبهم ونمهل الحكومة 3 أيام لتنفيذ المطالب وإلا سننضم للحراك السلمي”.