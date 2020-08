تعزية.. قناة ليبيا 24 تنعي وفاة المرحوم نصر سالم السعداوي

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي

جَنَّتِي).

ببالغ الحزن واﻷ‌سى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم

أسرة تحرير موقع ليبيا 24 بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الأستاذ “خالد

السعداوي”، فى وفاة المغفور له بإذن الله خاله نصر سالم السعداوي.

تغمد ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﺑﻮﺍﺳﻊ ﺭﺣﻤﺘﻪ ﻭألهم أهله وذويه ﻭﻣﺤﺒﻴﻪ ﺍﻟﺼﺒﺮ

ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻥ.

