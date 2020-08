السراج يعقد اجتماعا أمنيا لبحث أحداث التظاهرات المنددة بتردي الأوضاع المعيشية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج اليوم الاربعاء، اجتماعا مع كل من رئيس جهاز المخابرات العامة بحكومة الوفاق ، ووكيل وزارة الداخلية ، ووكيل وزارة الدفاع ، وما يعرف بآمري المناطق العسكرية وما يعرف بآمر قوة مكافحة الإرهاب وأمرالقوة المشتركة وعدد من المسؤولين لمناقشة الأوضاع الأمنية في كافة المناطق.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم مناقشة أحداث الشغب التي وقعت في طرابلس، مشيرا إلى أن السراج شدد على ضرورة معرفة كافة أبعادها، وتنفيذ إجراءات ضبط الأمن وتأمين سلامة المواطنين.

ولفت المكتب إلى أن الاجتماع ناقش أيضا تداعيات تفشي فيروس كورونا الذي انتشر بشكل واسع، مؤكدا أنه تم التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل والصارم لتوصيات اللجان الطبية المتخصصة، والإجراءات التنفيذية العلاجية والوقائية والاحترازية التي اقرت، داعيا كافة المواطنين إلى الالتزام بالاجراءات الوقائية.

وكانت قد هددت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأربعاء، المتظاهرون في طرابلس باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاههم، قائلة “سنتخذ الإجراءات القانونية بشأن أي تجمعات لا تلتزم بشروط التظاهر”

