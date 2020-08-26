ليبيا الان

«الرئاسي» يقرر فرض حظر كامل لمدة 4 أيام تبدأ في السادسة من مساء اليوم

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فرض حظر تجول كامل لمدة أربعة أيام تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، يتبعه حظرا لمدة عشرة أيام من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه، ويكون الحظر كاملا، 24 ساعة، خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وفق قراره رقم (559) لسنة 2020.

ونص قرار المجلس الرئاسي على أن يستمر حظر التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، واستعمال وسائل النقل الجماعي بالإضافة إلى إغلاق الأسواق الكبرى، ضمن الإجراءات الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اجراءات تنم عن خبت وجبن وهروب للامام بدلا من حل المشاكل ( فاقد الشىء لا يعطيه ) فالسراج وبقية زبانيته أشخاص فارغة لا تهمهم ليبيا ولا مستقبل الشباب فيها بقدر ما يهمهم تلبية مطالب نساوينهم بالعيش فى رفاهية خارج ليبيا مع اولادهم وبناتهم فروخ الحرام أما ليبيا بالنسبة لهم فهى بقرة حلوب لهم .

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