«السراج»: نمر بمرحلة خطيرة مصيرية وسننقل البلد إلى «المدنية والديمقراطية»

اجتمع رئيس «المجلس الرئاسي» فائز السراج اليوم الأربعاء مع رئيس «الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور» الجيلاني ارحومة، وعدد من أعضاء الهيئة: ضو المنصوري، والبدري الشريف، وسالم كشلاف، ورانيا الصيد، واعتماد المسلاتي، وأحمد قوني، وصالح شاكر، ومحمد الصاري.

وبحسب بيان لـ«حكومة الوفاق»: «رحب السراج بوفد الهيئة، وقال أن ليبيا تمر بمرحلة خطيرة مصيرية تتطلب بأن يكون جميع الليبيين في مستوى المسؤولية الوطنية التاريخية، مضيفًا بأنه كان سباقًا بالترحيب بمسودة الدستور وإلى أن أصبحت مشروعا يمثل فور إقراره من الشعب أساسًا لبناء الدولة المدنية المنشودة» وفق قوله.

أضاف البيان: «وجدد السراج تأكيده على أهمية وجود دستور دائم، مثمنا للجهد الذي بذلته الهيئة ونجاحها في إصدار المشروع رغم صعوبة الظرف وما وجه اليها من انتقادات واتهامات، دون ادراك أو اهتمام بما حرصت عليه الهيئة من إيجاد أرضية توافقية مشتركة لمختلف التوجهات» وفق تعبيره.

وتابع البيان: «من جانبهم عبر رئيس الهيئة و أعضاء الوفد عن تقديرهم وتفهمهم لموقف السراج وحرصه على تحقيق الأمن والاستقرار في كامل البلاد» وفق زعمهم.

واختتم البيان: «وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل ايجاد حلول دستورية تنقل البلد إلى الدولة المدنية الديمقراطية من خلال إكمال المسار التأسيسي واجراء انتخابات برلمانية ودستورية»