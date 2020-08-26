السراج يناقش مع «الهيئة التأسيسية» ايجاد «حلول دستورية» لإجراء انتخابات برلمانية

ناقش رئيس المجلس الرئيس لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، عقده اليوم الأربعاء، مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور «سبل ايجاد حلول دستورية تنقل البلد إلى الدولة المدنية الديمقراطية من خلال إكمال المسار التأسيسي واجراء انتخابات برلمانية ودستورية» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وشارك في الاجتماع كل من رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الجيلاني ارحومة، وأعضاء الهيئة: ضو المنصوري، والبدري الشريف، وسالم كشلاف، ورانيا الصيد، واعتماد المسلاتي، وأحمد قوني، وصالح شاكر، ومحمد الصاري.

وقال السراج خلال الاجتماع «إن ليبيا تمر بمرحلة خطيرة مصيرية تتطلب أن يكون جميع الليبيين في مستوى المسؤولية الوطنية التاريخية»، مضيفًا أنه «كان سباقًا بالترحيب بمسودة الدستور وإلى أن أصبحت مشروعا يمثل فور إقراره من الشعب أساسًا لبناء الدولة المدنية المنشودة».

وجدد السراج خلال الاجتماع «تأكيده على أهمية وجود دستور دائم»، مثمنا «الجهد الذي بذلته الهيئة ونجاحها في إصدار المشروع رغم صعوبة الظرف وما وجه إليها من انتقادات واتهامات، دون إدراك أو اهتمام بما حرصت عليه الهيئة من إيجاد أرضية توافقية مشتركة لمختلف التوجهات».

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية الحاضرين للاجتماع عبروا عن تقديرهم وتفهمهم لموقف السراج وحرصه على تحقيق الأمن والاستقرار في كامل البلاد.

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