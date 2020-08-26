المشير حفتر يبحث مع الثني وعدد من الوزراء احتياجات المواطنين

التقى القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، أمس رئيس الحكومة، عبد الله الثني، وعددا من الوزراء والمسؤولين.
وحسب المكتب الإعلامي للحكومة فقد بحث الاجتماع الاحتياجات الأساسية واللازمة للمواطن، وحلحلة الاختناقات اليومية التي تواجهه.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على إنهاء إشكالية انقطاع التيار الكهربائي في أقل من عشرة أيام، والعمل على تفعيل منظومة الفيزا كارت للقضاء على أزمة السيولة النقدية، وضرورة النظر بشكل عاجل للبنية التحتية للمناطق، والإسراع في معالجة مشاكلها، مع العمل على توفير الوقود للمناطق الجنوبية.
من جانبه أكد صندوق موازنة الأسعار أن المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
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