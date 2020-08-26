المشير حفتر يبحث مع الثني وعدد من الوزراء احتياجات المواطنين

التقى القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، أمس رئيس الحكومة، عبد الله الثني، وعددا من الوزراء والمسؤولين.

وحسب المكتب الإعلامي للحكومة فقد بحث الاجتماع الاحتياجات الأساسية واللازمة للمواطن، وحلحلة الاختناقات اليومية التي تواجهه.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على إنهاء إشكالية انقطاع التيار الكهربائي في أقل من عشرة أيام، والعمل على تفعيل منظومة الفيزا كارت للقضاء على أزمة السيولة النقدية، وضرورة النظر بشكل عاجل للبنية التحتية للمناطق، والإسراع في معالجة مشاكلها، مع العمل على توفير الوقود للمناطق الجنوبية.

من جانبه أكد صندوق موازنة الأسعار أن المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

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