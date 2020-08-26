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الحراك الشعبي يجبر «شكشك» على فتح ملف فساد «كهرباء الوفاق» ومنع مسئوليها من السفر

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر ديوان المحاسبة الليبي، بياناً قال فيه، إن: “رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك بتاريخ الإربعاء الماضي 19 – 8 – 2020م يحيل إلى القائم بأعمال النائب العام، ملفاً بنتائج أسباب ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة”.

ووفقاً للخطاب المرسل من “شكشك” إلى “النائب العام”، فإن “شكشك” قال إن الملف: “يتضمن إهمالاً متعمداً يرقى إلى جرائم جنائية، ويوصي بمنع مسؤولين بالشركة العامة للكهرباء من السفر للخارج إلى حين انتهاء التحقيق” على حد قوله.

ولم يفصح “ديوان المحاسبة” عن سبب الكشف عن الخطاب المؤرخ بتاريخ 19 أغسطس رغم مرور أسبوع عليه، في وقت تشهد فيه طرابلس حراكاً شعبياً مناهضاً لفساد “حكومة الوفاق”، وقد ظهر الخطاب على ما يبدو في حاولة لاستيعاب غضب المواطنين من فساد “حكومة الوفاق”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • خالد شكشك أحد رموز الخوان المفلسين ولم تأتى به الكفاءة لشغل هذا المنصب بل لأنه اخوانى حقير والان يحاول در الرماد فى العيون لامتصاص غضب الشارع الغاضب ضد فساد عصابة الصخيرات لا اكثر ولا اقل فمشكلة الكهرباء وليدة نكبة فبراير السوداء فلا حلول صيفا ولا شتاء والحلول تلفيقية يستطيع أن يفعلها حتى رجل الشارع البسيط ( طرح الاحمال ) فى حين أن الدولة أنفقت المليارات مثل العراق لكن المليارات ذهبت لجيوب الفاسدين من أمثال عوض البرعصى وعلى المحيريق ( إن شاء الله يموت محروق ) وغيرهم كثر فهل لا يوجد حل لمشكلة الكهرباء ؟ الحل موجود وبأقل التكاليف لكن زمرة الإخوان هدفهم تدمير الإنسان وعدم الاهتمام بالدولة الوطنية وتدميرها بمن فيها بدليل هروبهم إلى الخارج بعد ما فعلوا بنا ما فعلوا فالله لا تربحهم واهتم عليهم .

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