الحراك الشعبي يجبر «شكشك» على فتح ملف فساد «كهرباء الوفاق» ومنع مسئوليها من السفر

أصدر ديوان المحاسبة الليبي، بياناً قال فيه، إن: “رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك بتاريخ الإربعاء الماضي 19 – 8 – 2020م يحيل إلى القائم بأعمال النائب العام، ملفاً بنتائج أسباب ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة”.

ووفقاً للخطاب المرسل من “شكشك” إلى “النائب العام”، فإن “شكشك” قال إن الملف: “يتضمن إهمالاً متعمداً يرقى إلى جرائم جنائية، ويوصي بمنع مسؤولين بالشركة العامة للكهرباء من السفر للخارج إلى حين انتهاء التحقيق” على حد قوله.

ولم يفصح “ديوان المحاسبة” عن سبب الكشف عن الخطاب المؤرخ بتاريخ 19 أغسطس رغم مرور أسبوع عليه، في وقت تشهد فيه طرابلس حراكاً شعبياً مناهضاً لفساد “حكومة الوفاق”، وقد ظهر الخطاب على ما يبدو في حاولة لاستيعاب غضب المواطنين من فساد “حكومة الوفاق”.