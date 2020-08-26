بسبب الحظر..«تعليم الوفاق» تؤجل العودة المدرسية إلى الاثنين

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، تأجيل العودة المدرسية إلى يوم الاثنين المقبل 31 أغسطس الجاري، بدلاَ يوم السبت الذي كان مقررا في السابق.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن تأجيل العودة المدرسية جاء بسبب قرار المجلس الرئاسي الصادر اليوم بشأن فرض الحظر الشامل لمدة أربعة أيام اعتباراَ من الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء.

إعلان مواعيد استئناف الدراسة وامتحانات التعليم الفني المتوسط

وعقد وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، اجتماعا موسعا اليوم ضم مراقبي التعليم ببلديات منطقة طرابلس الكبرى والمنطقة الوسطى ،للوقوف على استعداد المؤسسات التعليمية بهذه المراقبات، لعودة الدراسة الخاصة بطلبة الشهادة الثانوية فقط، بحسب الوزارة.

وحضر الاجتماع الدكتورة فوزية الترهوني عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومدير عام مركز المناهج التعليمية، دكتور الطاهر حبيب، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، دكتور عبد المنعم أبولائحة، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

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