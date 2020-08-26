ليبيا الان

“المحاسبة” انقطاع الكهرباء ناتج عن “قصور وإهمال”

تم النشر منذُ 31 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ديوان المحاسبة للنائب العام: انقطاع التيار الكهربائي ناتج عن “قصور وإهمال وسوء إدارة بشكل متعمد في الشركة”

ديوان المحاسبة يوصي بمنع سفر المسؤولين في شركة الكهرباء لحين الانتهاء من التحقيقات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • صح النوم يا شكشك هذا الإجراء من زمان مفروض يكون مع مسؤلى شركة الكهرباء فالقضية ليست طرح أحمال لكى تحل المشكلة فهو حل تلفيقى وضحك على الدقون فهل يوم الجمعة وهو عطلة رسمية وكل الدوائر الحكومية والمدارس والمتاجر الكبرى والشركات العامة مقفلة ويتم قطع التيار الكهربائى منذ الصباح الباكر فهل الاحمال واصلة درجة الدروى فى صباح يوم الجمعة ؟ بالعكس فالاحمال يوم الجمعة وهو يوم عطلة فى مستواها الأدنى وهكذا علمتنا دراسة الهندسة الكهربائية واى كلام غير ذلك فهو خيانة عظمى ومؤامرة على الوطن والمواطن يستحق مرتكبها الإعدام .

    رد