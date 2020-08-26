“المحاسبة” انقطاع الكهرباء ناتج عن “قصور وإهمال”

ديوان المحاسبة للنائب العام: انقطاع التيار الكهربائي ناتج عن “قصور وإهمال وسوء إدارة بشكل متعمد في الشركة”
ديوان المحاسبة يوصي بمنع سفر المسؤولين في شركة الكهرباء لحين الانتهاء من التحقيقات
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
ديوان المحاسبة للنائب العام: انقطاع التيار الكهربائي ناتج عن “قصور وإهمال وسوء إدارة بشكل متعمد في الشركة”
ديوان المحاسبة يوصي بمنع سفر المسؤولين في شركة الكهرباء لحين الانتهاء من التحقيقات
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
صح النوم يا شكشك هذا الإجراء من زمان مفروض يكون مع مسؤلى شركة الكهرباء فالقضية ليست طرح أحمال لكى تحل المشكلة فهو حل تلفيقى وضحك على الدقون فهل يوم الجمعة وهو عطلة رسمية وكل الدوائر الحكومية والمدارس والمتاجر الكبرى والشركات العامة مقفلة ويتم قطع التيار الكهربائى منذ الصباح الباكر فهل الاحمال واصلة درجة الدروى فى صباح يوم الجمعة ؟ بالعكس فالاحمال يوم الجمعة وهو يوم عطلة فى مستواها الأدنى وهكذا علمتنا دراسة الهندسة الكهربائية واى كلام غير ذلك فهو خيانة عظمى ومؤامرة على الوطن والمواطن يستحق مرتكبها الإعدام .
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