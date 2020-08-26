“المحاسبة” انقطاع الكهرباء ناتج عن “قصور وإهمال”

ديوان المحاسبة للنائب العام: انقطاع التيار الكهربائي ناتج عن “قصور وإهمال وسوء إدارة بشكل متعمد في الشركة”

ديوان المحاسبة يوصي بمنع سفر المسؤولين في شركة الكهرباء لحين الانتهاء من التحقيقات

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