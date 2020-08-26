السعيدي: على حكومة الوفاق أن ترحل

عبّر عضو مجلس النواب علي السعيدي عن أسفه لاستهداف مسلحين في طرابلس للمتظاهرين السلميين الذين خرجوا لميدان الشهداء مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية ضمن ما عُرف بحراك “23 أغسطس”.

وحمّل السعيدي في تصريح لقناة “NEWS 218″، المسؤولية للمجلس الرئاسي ووزير الداخلية المفوض فتحي بشاغا، مطالباً في الوقت نفسه المواطنين الذهاب إلى عصيان مدني سلمي مع الاستمرار في التظاهر لتحقيق الأهداف الموضوعة.

كما شدد السعيدي على وجوب رحيل حكومة الوفاق التي وصفها بـ”حكومة الأمم المتحدة”، ومحاسبة المسؤولين الذين عملوا فيها.

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