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السعيدي: على حكومة الوفاق أن ترحل

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر عضو مجلس النواب علي السعيدي عن أسفه لاستهداف مسلحين في طرابلس للمتظاهرين السلميين الذين خرجوا لميدان الشهداء مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية ضمن ما عُرف بحراك “23 أغسطس”.

وحمّل السعيدي في تصريح لقناة “NEWS 218″، المسؤولية للمجلس الرئاسي ووزير الداخلية المفوض فتحي بشاغا، مطالباً في الوقت نفسه المواطنين الذهاب إلى عصيان مدني سلمي مع الاستمرار في التظاهر لتحقيق الأهداف الموضوعة.

كما شدد السعيدي على وجوب رحيل حكومة الوفاق التي وصفها بـ”حكومة الأمم المتحدة”، ومحاسبة المسؤولين الذين عملوا فيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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