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السراج يجتمع مع شخصيات عسكرية وأمنية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الأربعاء، مع شخصيات عسكرية وأمنية في حكومة الوفاق.

وتناول الاجتماع الأمني الذي شارك فيه رئيس جهاز المخابرات وآمرو المناطق العسكرية وآمر قوة مكافحة الإرهاب، تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس عقب خروج المظاهرات السلمية ضد حكومة الوفاق.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع بحث ما وصفها بأحداث الشغب التي وقعت في العاصمة طرابلس وضرورة معرفة كافة أبعادها، وتنفيذ إجراءات ضبط الأمن وتأمين سلامة المواطنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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