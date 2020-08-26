جمعية السلام الخيرية ببني وليد تدين اعتقال الناشط المدني عبد اللطيف أبو حمرة

أدان رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بجمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية الاعتقال التعسفي للناشط المدني والإعلامي، عبداللطيف أبوحمرة، ونقله إلى جهة مجهولة على يد مجموعة مسلحة تابعة لمدينة مصراتة ظهر أمس بمنطقة القداحية.

وقال المكتب الإعلامي للجمعية، إن أبوحمرة كان يؤدي مهمة إنسانية تابعة للجنة التقصي والاستجابة لجائحة كورونا ببلدية بني وليد، فيما أكدت الجمعية أن هذا الاعتقال مخالف لكافة مواثيق حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وفي الوقت ذاته دعت الخيرين من أبناء مدينة مصراتة والمسؤولين وبعثة الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية للعمل على الإفراج الفوري عن أبو حمرة دون قيد أو شرط.

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