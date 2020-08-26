وصول شحنة تطعيمات ضد «الحصبة» إلى مخازن الإمداد الطبي في طرابلس

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، عن وصول شحنة تطعيمات ضد الحصبة والنكاف إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بالعاصمة طرابلس مساء أمس الثلاثاء.

وأوضح الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الشحنة تحتوي على «تطعيمات MMR اللقاح المناعي ضدّ الحصبة والنّكاف والحصبة الألمانية (الحُمَيراء)».

وأضافت أن الشحنة تأتي ضمن شحنات التحصينات المتوالية التي تصل ليبيا تباعاً، وتحتوي على كمية تقدر بنحو 51 ألف و131 جرعة.

ونوهت الوزارة إلى أن جهاز الإمداد الطبي سيشرع في توزيع الجرعات عبر فروعه التي تنتشر في أغلب المدن والمناطق، لإعطائها للفئات المستهدفة عبر مراكز الرعاية الصحية المختصة.

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