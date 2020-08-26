«حمودة سيالة»: سندفع مسيرة «الإصلاح الاقتصادي» بحلول واقعية لتحدياتنا

ترأس حمودة سيالة، عضو “البرلمان” المنشق، ورئيس “مجلس النواب” الموازي المنعقد في طرابلس، ورشة عمل بعنوان: “سير برنامج الاصلاحات الاقتصادية وتحديات التنفيذ”.

وبحسب بيان لـ”سيالة” اليوم الأربعاء: “حضر لفيف من المسؤولين والمختصين والخبراء بالمؤسسات المعنية وكذلك عدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي؛ لتدارس مسيرة الاصلاحات الاقتصادية والتحديات التي تواجه تنفيذها للوصول إلى حزمة من الحلول الواقعية التي يمكن عرضها وتبنيها من الجهات والأطراف ذات العلاقة بالبرنامج الإصلاحي، لتعزيز فرص نجاحه” على حد قوله.

أضاف “البيان”: “تمخضت الورشة على جملة من التوصيات والمقترحات العملية، التي جاءت كحوصلة للملاحظات والنقاشات التي دارت خلال ثلاثة جلسات، جاءت كمحاور الورشة؛ للوصول لرؤية مشتركة قابلة للتنفيذ دفعاً لمسيرة الإصلاح” على حد قوله.

تحركات “سيالة” المفاجئة، وحديثه عن “الإصلاح الاقتصادي” الموعود، تأتي بالتزامن مع الحراك الشعبي الذي تشهد “طرابلس” رفضاً لفساد “حكومة الوفاق” والمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.