«الرئاسي» يشكل غرفة لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة والمدن الأخرى

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غرفة لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة والمدن الأخرى، والتنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة، وذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الأربعاء، لبحث الوضع الراهن والإجراءات الواجب اتخاذها فورًا من قبل مؤسسات الدولة لمواجهة تداعياته.

وعقد الاجتماع برئاسة، فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، وحضور نائبي الرئيس، أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس، محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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